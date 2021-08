Çaldıran’da selden dolayı bozulan tarımsal arazi yolları onarılıyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu bozulan tarımsal arazilerin yolları onarılıyor.

Üç gün önce etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemiş, onlarca hayvanın telef olmasına neden olmuştu. Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi, ilçe kırsalında bulunan tarımsal arazi yollarının bozulmasına neden olmuştu. Kullanılamayan tarımsal alanlardaki yollar, Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hummalı çalışma sonrasında onarılıyor. Yolları bozulan tarımsal alanlara iş araçları ile gidemeyen çiftçilerin imdadına yetişen Çaldıran Belediyesi, bozulan yollarda gerekli çalışmaları yaptı. Hasat döneminin başladığı mevsimde çiftçilerin mağdur olmaması için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde bu hafta içinde etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü. İlçe kırsalında bulunan birçok mahallemiz etkilenirken, onlarca hayvan telef oldu ve birçok ailemizin evleri kullanılamaz hale geldi. İlçemizde bulunan tarımsal arazilerin yolları da kullanılamaz hale gelmişti. Sel felaketinin oluşu, hasat mevsimine denk gelmesi nedeniyle tarımsal arazilerimizdeki yolları da kullanılamaz hale getirdi. Çiftçilerimizin hasatlarını elde edebilmeleri için iş araçları ile ekili arazilerine gidememekteydiler. Çaldıran Belediyesi olarak yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından acilen tarımsal arazilerimizin yollarındaki gerekli çalışmaları yaparak çiftçilerimizin daha rahat şekilde ekinlerini elde etmelerine katkı sunduk. Selzedelerimizin yaraları devletimizce tek tek sarılırken, Çaldıran Belediyesi olarak bizlerde her türlü desteği kendilerine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Her zaman halkımızın yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz. Allah başka afetler yaşatmasın” dedi

Çiftçiler ise belediye yetkililerine teşekkür ederek, selden dolayı bozulan tarımsal arazi yollarının yapılması ile birlikte rahat bir şekilde ulaşım sağladıklarını ifade ettiler.

