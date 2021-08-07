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Van'da 'Thor' ve 'Irmak' ile uyuşturucu operasyonu; 43 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Van'da 'Thor' ve 'Irmak' ile uyuşturucu operasyonu; 43 kilo eroin ele geçirildi


VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve iş yerine narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla düzenlenen operasyonda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ve İpekyolu ilçesinde bir ev ve iş yerinde uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine, her iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada evin yakınında 42 kilo 900 gram eroin, iş yerinde ise 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-07 23:02:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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