MİT ve polisin ortak operasyonunda, otelde 26 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da MİT ve polisin koordinasyonunda bir otele yapılan baskında 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesi ile 4 kişi gözaltın alındı.
MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi´nde bir otele operasyon düzenlendi. Otelde yapılan aramalarda 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 4 kişi ise gözaltına alındı
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-25 09:18:46
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