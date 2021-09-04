Van Büyükşehir’in sürekli eğitim merkezi 303 genci üniversiteli yaptı

Van Büyükşehir Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak açılan sürekli eğitim merkezi, 303 öğrenciyi daha üniversiteli yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime kazandırılan 12 derslikli ‘Sürekli Eğitim Merkezi’ bu yıl da birçok genci üniversite ile buluşturdu. Merkez, 20202021’in zorlu eğitim sürecinin ardından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik ve diş hekimliği başta olmak üzere başarı sıralaması yüksek olan fakültelere 303 öğrenci yerleştirdi.



“Yüzde 87’lik başarı geldi”

Toplamda kayıtlı 347 öğrenciden 303 öğrenciyi üniversiteli yaparak yüzde 87 başarı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, 3 tıp, 3 hukuk, 2 eczacılık, 2 diş hekimliği, 13 Psikoloji Danışmalık Rehberlik (PDR) sosyoloji, psikoloji, 24 mühendislik, mimarlık, 19 hemşirelik, fizyoterapi, veterinerlik, sağlık, 86 eğitim fakültesi, fen edebiyat, BESYO, güzel sanatlar, 47 iktisadi ve idari bilimler ile 105 öğrenci de 2 yıllık programlara dahil etti. Tamamen ücretsiz olan ve haftanın 7 günü eğitim veren merkezde, rehberlik, eşit ağırlık, sayısal ve sözel branşlarda alanında uzman öğretmenler görev yapıyor. Özel eğitim kurumları standartlarında eğitim veren sürekli eğitim merkezi ayrıca öğrencilerin kaynak kitap ihtiyacını da ücretsiz olarak karşılıyor. 20212022 eğitim öğretim yılı kayıtları tamamlanan sürekli eğitim merkezinde yüz yüze eğitim Pazartesi günü başlayacak.

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