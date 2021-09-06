Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi

Van’ın merkez Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından bir kamyonda yapılan aramada 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesinde bir kamyonda Narkotik Dedektör Köpeği Thor ile arama yapıldı. Yapılan aramada 50 paket halinde 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı

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