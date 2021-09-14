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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İHA

Çaldıran Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekiplerince ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan mahalle aralarında ve boş arazilerdeki temizlik çalışmalarını yürütüyor. Bahar aylarıyla birlikte başlatılan temizlik çalışmalarıyla mahalleler çöplerden arındırılıyor. İlçenin temiz bir görünüme sahip olması için ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Baharın gelmesiyle başlatılan temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İlçemizdeki vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri ve ilçe görünümüne katkı sağlaması için var gücümüzle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, mahalle aralarında ve boş arazilerde biriken çöpleri temizleyerek, vatandaşımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir ortam sağlamaya çalışıyor” dedi.

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