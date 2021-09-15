Van’da iş yeri yangını: 3 yaralı

– Van’ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Toptancılar Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için iş yerine giren itfaiye ekipleri, 2’si çocuk 3 kişiyi yangından kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.