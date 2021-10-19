Van'da metruk evlerde 164 kaçak göçmen yakalandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince metruk evlere düzenlenen operasyonda, yurda yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 164 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine bağlı Sırımlı ve Bakışık Mahallesi'ndeki bazı metruk evlerde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda metruk evlerde Afganistan uyruklu toplam 164 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, ekipler göçmen kaçakçılarını yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-19 19:20:31



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