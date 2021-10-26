Van'da, mağarada teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, mağara ile birlikte imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-26 10:52:01



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