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Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Silahtaroğlu Vanspor FK: 1 Zonguldak Kömürspor: 0

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 10 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Silahtaroğlu Vanspor FK: 1 Zonguldak Kömürspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 10 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Van Atatürk
Hakemler: Metehan Alpat xx, Yusuf Şimşek xx, Nesim Karenfil xx, Halil Erdoğan xx
Silahtaroğlu Vanspor FK: Onur Tekin xx, İlyas Ekiz xx, Berat Çetinkaya xx, Mete Yıldız xx, Aras Aydın xx, Emrah Tacir xx, (Mehmet Servan Çetin dk. 90+1 x), İbrahim Bingöl xx (Güney Tutçuoğlu dk. 68 x), Fatih Somuncu xx (Oktay Aydın dk. 46 x), Kubilay Akyüz xxx (Furkan İnce dk. 83 x), Polat Furkan xx (Yusuf Şengüler dk. 83 xx), Hamza Küçükköylü xx
Teknik Direktör: Saffet İşler

Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı xx, Hakan Çevik xx, Ali Osman Karpanoğlu xx, Muhammed Ali Kol xx, Muhammet Çelik x (Rıdvan Bingöl dk. 58 x), Yılmaz Daler x (Eyüp Akçan dk. 58 x), Sefa Gündak x (Enes Güler dk. 78 x), Berat Vardal, Emre Kara, Oğuzhan Matur x (Ercüment Eray Ataklı dk. 58 x), Mehmet Tuğrul Başkan x (Osman Paşa Zorlu dk. 62 x),
Teknik Direktör: Şenol Demir

Gol: Kubilay Akyüz (dk. 72)
Sarı Kartlar: Oktay Aydın (Silahtaroğlu Vanspor FK), Ali Karnapoğlu, Sefa Gündak (Zonguldak Kömürspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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