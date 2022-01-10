Yolda kalan araçların imdadına büyükşehir belediyesi yetişti

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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerin çalışmaları 7/24 sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası Erciş, Başkale, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerinde bir yandan karla mücadele edilirken, bir yandan da yolda kalanların imdadına yetişti.

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