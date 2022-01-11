2 yolcu otobüsünde 25 Afganistanlı sahte pasaportla yakalandı

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde arama noktasında durdurulan 2 yolcu otobüsünde sahte pasaport taşıdıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 25 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama noktasında Van'dan Hakkari'ye giden 2 yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde sahte pasaportla otobüse bindikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Harun AKSU

2022-01-11 09:59:08



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