Van Kedi Villası'nda yılın ilk yavruları dünyaya geldi

En az 1,5 ay yavru kedilerin bulunduğu alan ziyaretçiye kapalı olacak. Çünkü şimdi aşıları olmadığı için enfeksiyon riski var. 1,5 ay sonra yavruları ziyarete açabileceğiz. Van Kedi Villası bayram tatilini çok iyi geçirdi. Hem tatil uzundu hem de gelen ziyaretçi sayısı fazlaydı. Yoğunluğumuz üst düzeydeydi" diye konuştu.