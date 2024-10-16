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        Haberler Gündem Hava Durumu Vapur seferleri iptal mi edildi | İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti!

        İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı. İşte iptal edilen vapur seferleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 07:23 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:23
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        İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti!
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        İstanbul'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu ve vapur seferleri hava muhalefetine takıldı.

        AA'da yer alan habere göre Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferlerin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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