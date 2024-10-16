İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti!
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı. İşte iptal edilen vapur seferleri...
Giriş: 16.10.2024 - 07:23 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:23
İstanbul'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu ve vapur seferleri hava muhalefetine takıldı.
AA'da yer alan habere göre Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferlerin gerçekleştirilemediği kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ