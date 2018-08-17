Vasby United - Jönköpings Södra maçı istatistikleri

Vasby United ve Jönköpings Södra, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 32 puanlı Vasby United 3. sırada bulunuyor, Jönköpings Södra 19 puana sahip ve 11. sırada. Vasby United, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Jönköpings Södra, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 397. İddaa'da Vasby United kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Jönköpings Södra kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Vasby United önceki hafta IK Sirius FK mücadelesinde 1-3 yenildi.

Jönköpings Södra ise Östersunds FK maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vasby United, 18 gol attı ve 4 gol yedi.

Jönköpings Södra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Jönköpings Södra, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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