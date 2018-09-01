Vasco da Gama - Santos maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Vasco da Gama ile Santos, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. Maç öncesi Vasco da Gama 24 puanla 15. sırada, Santos 24 puanla 14. sırada bulunuyor. Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Santos, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 556 kodlu maçı oynayanlar; Vasco da Gama galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Santos galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Vasco da Gama son hafta oynanan Ponte Preta maçında 2-1 kazandı.

Santos ise Avai karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Vasco da Gama, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 16 gol yedi.

Santos, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos 5 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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