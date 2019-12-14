Vatikan'ın Malta yatırımları tartışma yarattı

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Son yıllarda rahiplerin adının karıştığı cinsel taciz skandalları nedeniyle zor durumda kalan Vatikan, Ekim ayında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ele geçirilen belgelerle bir kez daha 'sarsıldı'.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Ekim ayında Papa Françesko'nun talimatıyla Vatikan'ın yatırımlarından sorumlu ayağı sayılan 'Finansal Enformasyon Otoritesi'nin ofisine yapılan baskınlarda son derece dikkat çekici belgeler ele geçirildi.

Belgeler, Vatikan kasasından bu yılın Şubat ayında Hollywood yapımı iki filme 4,5 milyon dolar para aktarıldığını gösteriyor.

Filmlerden ilki bilimkurgu serisi Men in Black'in son halkası olan 'Men in Black: International'. Diğeri ise eşcinsel kimliğini gizlemeyen ünlü İngiliz pop şarkıcısı Elton John'un hayatını anlatan 'Rocketman' adlı film.

Filmde Elton John'un uyuşturucu problemi ve eşcinsel ilişkileri açık bir şekilde anlatılıyor.

Katolik Kilisesi, eşcinselliği günah sayıyor.

MALTA BAĞLANTISI

Ele geçirilen belgeler Vatikan'ın, Malta'da 2 yıl önce gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın ölümüne yol açan yolsuzluk ağına karışmış olabileceğini de ortaya koydu.

Habere göre yolsuzluk skandalının merkezinde olan Malta merkezli yatırım fonu 'Centurion Global Fund'a Vatikan'dan milyonlarca Euro aktarıldığı tespit edildi.

Vatikan Basın Ofisi, iddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.