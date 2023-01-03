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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti, her şeyi kazandım!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a törenle imza attı. Yıldız futbolcu, çarpıcı açıklamalarda bulundu

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  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

    Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenlendi. Ronaldo çok konuşulacak açıklamalara imza attı:
  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

    "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Kazanacak bir şey kalmadı. Avrupa'da işim bitti."
  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

    "Ben eşsiz, benzersiz bir futbolcuyum. Avrupa'daki tüm rekorları kırdım, şimdi Suudi Arabistan'da da kıracağım. Ben böyle biriyim. Benim için rekorlar kırmak normal bir durum!"
  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

    "Al Nassr'a gelme kararı verdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Al Nassr'da olduğum için mutluyum."
  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

    "Suudi Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Daha önce birçok Suudi Ligi maçı izledim."
  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

    Birçok transfer teklifi aldım. Avrupa'dan, Brezilya'dan, Avustralya'dan, ABD'den, Portekiz'den birçok kulüp beni istedi ama ben Al Nassr'a söz verdim."
  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

    Ronaldo'nun Al Nassr'dan 200 milyon Euro civarında bir para kazanması bekleniyor.
  • Ve Ronaldo imzayı attı: Avrupa'da işim bitti! - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

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