MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yarışmacı sayısının azalması, MasterChef'te rekabetin dozunu arttırdı. Yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tezgah başına geçti. Günün sonunda en başarız tabağın sahibi yarışmaya veda etti. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ekim Cuma MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...