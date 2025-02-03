Survivor All Star'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Gönüllüler ve All Star takımlarını karşı karşıya getirecek ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bıraktı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalmak adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var? 3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...