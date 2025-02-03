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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi, kim gitti? 3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Şubat Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti?

        Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta All Star ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. İkinci etapta ise gözler eleme düellosuna çevrilecek. Eleme potasında yer alan; Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem adada kalabilmek adına zorlu parkura çıktı. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'da elenerek adaya veda etti. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Şubat Survivor'da kim elendi?" İşte 3 Şubat 2025 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:32
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        Survivor All Star'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Gönüllüler ve All Star takımlarını karşı karşıya getirecek ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bıraktı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalmak adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var? 3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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        SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusuydu. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı kumrunun tadını çıkardı.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosunu kaybeden Zeynep adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.

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        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Serenay

        Zeynep

        Tuğba

        Meryem

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