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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef kim elendi 4 Eylül 2022? MasterChef'te hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

MasterChef Türkiye'de veda gecesi... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bir yarışmacı daha bu akşam hayallerine veda edecek. Bilindiği gibi MasterChef Türkiye'de ilk elenen yarışmacı Şeyma olmuştu. Eleme gecesinde, yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İşte MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

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  • VEDA GECESİ! MasterChef kim elendi 4 Eylül 2022? MasterChef'te hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

    MasterChef'te heyecan dorukta. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi usta şeflerden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmadan elenen ikinci isim bu akşam belli olacak. Eleme adaylarının arasında seçilecek elenen yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu.  Peki MasterChef kim elendi 4 Eylül 2022? MasterChef'te hangi eleme adayı yarışmaya veda etti? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...
  • VEDA GECESİ! MasterChef kim elendi 4 Eylül 2022? MasterChef'te hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ 2022?

    MasterChef'te ikinci eleme gecesinde, Mehmet, Danilo ve Somer şefler, eleme potasındaki yarışmacılardan fındık ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi. İlk etap yarışmaları sürüyor. Gelişmeleri ve elenen yarışmacıyı sizlerle paylaşacağız

     
  • VEDA GECESİ! MasterChef kim elendi 4 Eylül 2022? MasterChef'te hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Görkem

    Burak

    Ayaz

    Onur

    Metin

    Fatma Nur

     
  • VEDA GECESİ! MasterChef kim elendi 4 Eylül 2022? MasterChef'te hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

    MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Yaptığı yemek ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren ikinci isim Vural oldu.

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