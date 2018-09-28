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Fransa’da yaşayan bir dövme sanatçısı Veks Van Hillik, öyle dövmeler yapıyor ki şaşırmamak elde değil. Genellikle diz veya dirsek çevresine dövme yapan Hillik'in tasarımları, kol veya bacak düz haldeyken farklı, bükülmüş haldeyken farklı bir hal alıyor. Fotoğrafta gördüğünüz böcek dövmesi kadının tam dirseğine yapılmış.