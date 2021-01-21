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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile yeni başlangıç yapmak istediklerini söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile diyaloğa hazır olduklarını belirterek, "ABD ile karşılıklı saygı ve tanımaya dayalı yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile yeni başlangıç yapmak istediklerini söyledi
AA

Maduro, 2019-2020 Ulusal Kültür Ödülü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Venezuela'nın ABD halkıyla harika bir ilişkisi olduğunu ifade ederek, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'den, ülkesine karşı adil olması talebinde bulundu.

Biden'e yeni görevi dolayısıyla şans dileyen Maduro, "Umarım ülkesindeki krizleri ve sıkıntıları yönetme konusunda şans onun yanında olur. Beklentim dünyaya barış getireceğini söyleyen Biden'e talihin yardımcı olmasıdır. Temennim Biden'in, Venezuela hakkında zalim bir miras bırakan selefinin politikalarına devam etmemesidir." ifadelerini kullandı.

- "Trump, barış isteyen bu ülkenin gerçekliğine yenildi"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile siyasi anlamda kötü bir ilişki yaşadıklarını anımsatan Maduro, "Trump, barış, yaşam ve aydınlanma isteyen bir ülkenin gerçekliğini alt üst etti. Venezuela’nın bağnaz, aşırılık yanlısı olduğuna dair imaj yarattı." dedi.

Maduro, Trump'ın Venezuela halkının mücadelesine karşı başarılı olamadığını vurgulayarak, "Bu ülke kendisine hiçbir şeyin zorla dayatılamayacağını direnerek gösterdi. Trump, barış isteyen bu ülkenin gerçekliğine yenildi." diye konuştu.

- "ABD ile diyaloğa hazırız"

Öte yandan gün içinde Ulusal Meclis'te (AN) düzenlenen Dış Politika Komisyonu toplantısına da katılan Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyaloğa hazır olduklarını ve gelecekte ilişkilerini düzeltmek istediklerini belirterek, "ABD ile karşılıklı saygı ve tanımaya dayalı yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ulusal Meclisten beklentim bu yönde bir inisiyatif geliştirmesidir." dedi.

- Trump dönemi Venezuela ilişkileri

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, 21 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri yüzde 67,7 ile kazanmasına rağmen muhalefetin hile iddiaları nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Ülkede muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

Trump, bunun üzerine yaptığı açıklamada, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini belirterek, Guaido'yu ülkenin "fiili devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

ABD, en son 5 Ocak'taki açıklamasında, Venezuela'da Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımayı sürdürdüğünü açıklamış, 6 Aralık 2020'de ülkede düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadığını duyurmuştu.

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