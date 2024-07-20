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        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Milei'yi eleştirdi | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Milei'yi eleştirdi

        Veneuzela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenen mitinginde konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halkı 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçiminde oy kullanmaya çağırdı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştiren Maduro, "Milei, Arjantin'i bir gringo (ABD) kolonisine dönüştürdü, ne faşizm ne de kapitalizm Venezuela'yı ele geçirecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:06
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        Milei'ye sert sözleri
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        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi sert sözlerle eleştirdi.

        Başkent Karakas'a bağlı Catia kasabasında partisi tarafından düzenlenen mitingde halka seslenen Maduro, "Milei, Arjantin'i bir gringo (ABD) kolonisine dönüştürdü, ne faşizm ne de kapitalizm Venezuela'yı ele geçirecek" dedi. Maduro, Venezuelalılardan seçimlerde sandığa gitmelerini istedi.

        Maduro, Venezuela halkının barışı hak ettiğini belirterek, "Hiç kimse bu halkın demokratik şekilde oy verme hakkını engelleyemez. Küçümsediğiniz bu insanlar, 28 Temmuz'da sandığa giderek gerekeni yapacak. Venezuela'da barış, hoşgörü ve sevgi galip gelecek. Ülkemiz barış yolunda ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        Venezuela Devlet Başkanı, "Seçimlere kısa süre kala halkı son derece uyanık ve bilinçli görüyorum. Sizleri 28 Temmuz'daki büyük zafer için hazır görüyorum. Irkçı oligarşiyle mücadeleye hazırız." diye konuştu.

        Maduro, seçim kampanyası kapsamında 250'den fazla kent ve kasabayı ziyaret ettiklerini ve halka gerçekleri anlattıklarını söyledi.

        Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

        Seçimin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Arjantin
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