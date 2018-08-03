Veracruz - Monarcas Morelia maçı rakamları

Meksika Liga MX Apertura maçında Veracruz ile Monarcas Morelia, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Veracruz, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Monarcas Morelia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 218 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Veracruz kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Monarcas Morelia sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Veracruz son hafta oynanan Cruz Azul maçında 1-0 yenildi.

Monarcas Morelia ise Necaxa maçında 1-2 kazandı.

Veracruz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Veracruz, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Monarcas Morelia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Monarcas Morelia, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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