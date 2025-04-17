Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.322,52 %0,61
        DOLAR 38,1035 %-0,10
        EURO 43,5738 %-0,05
        GRAM ALTIN 4.082,05 %-0,41
        FAİZ 48,61 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,73 %-1,12
        BITCOIN 84.469,00 %0,19
        GBP/TRY 50,4366 %-0,40
        EUR/USD 1,1367 %-0,28
        BRENT 66,65 %1,21
        ÇEYREK ALTIN 6.674,15 %-0,41
        Haberler Ekonomi Para Vergi affı iddiası yalanlandı - Para Haberleri

        Vergi affı iddiası yalanlandı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı getirileceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını ve bu konuda herhangi bir çalışma olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vergi affı iddiası yalanlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı çeşitli mecralarda çıkan vergi affı getirilece3ğine yönelik haberler üzerine açıklamada bulundu.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan “vergi affı” ve “yeni yapılandırma paketi” ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

        Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir.

        Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!