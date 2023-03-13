VERGİ BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YASALAŞTI!

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve iki ana başlıkta düzenleme olduğunu açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Daha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilen vergi borcu yapılandırma düzenlemesine eklemeler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.