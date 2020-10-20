Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Vergi borç yapılandırması ne zaman? SGK prim borçlarına yapılandırma gelecek mi? Vergi affı çıkacak mı?

Koronavirüs salgınından sonra ekonomik olarak dar boğaza giren vatandaş 2020 yılında borç yapılandırması olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. TBMM'de konu ile ilgili çalışmalar devam ederken vergi borç yapılandırması ve SGK prim borcu yapılandırması ana başlıklar olarak görünüyor. İşte merak edilenler...

Vergi borç yapılandırması ne zaman? SGK prim borçlarına yapılandırma gelecek mi? Vergi affı çıkacak mı?

Vergi affı çıkacak mı? Vatandaşlar borçlarının yapılandırılmasını talep ediyor. Borç yapılandırması talepleri üzerine AK Parti harekete geçti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, mecliste yapılan borç yapılandırması çalışması hakkında bilgi verdi.

VERGİ VE SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN? VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmaları bulunduğunu söyledi. TBMM'ye sunulan 43 maddeden oluşan ekonomiye ilişkin torba teklifiyle ilgili açıklama yapan Muş "Vergi affı gündeminizde mi?" sorusuna, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu an var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde bu kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan Bütçe Komisyonumuza sunacağız" diye konuştu.

Bu çalışmayı daha önce de yaptıklarını hatırlatan Muş, "Onlara benzer olacak. Ama teknik kısımlar çalışmaları devam ettiği için onları komisyon aşamasında bu teklifimizi vereceğimiz zaman daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Muş, soru üzerine, sicil affı ile ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasko doluyu karşılar mı? Araç dolu yağışından nasıl korunur?
MERAK EDİLENLERKasko doluyu karşılar mı?
İŞKUR personel alımı başvuru 2020! İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?
MERAK EDİLENLERİŞKUR personel alımı başvuru 2020!
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 19 Ekim 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 19 Ekim listesi
2020 Borç yapılandırma: Vergi ve SGK prim borçları yapılandırma ne zaman başlıyor? Vergi affı çıkacak mı?
MERAK EDİLENLERBorcu olanlar dikkat!
Köprü geçişinde çift yönde de para alınıyor mu? KGM'den açıklama geldi
MERAK EDİLENLERKöprü geçişinde çift yönde de para alınıyor mu?
Playstation 5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 özellikleri nelerdir?
MERAK EDİLENLERPlaystation 5 fiyatı ne kadar?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 16 Ekim 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 16 Ekim listesi
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 15 Ekim 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 15 Ekim listesi
Merkez Bankası faiz kararları ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz kararları tarihi 2020
MERAK EDİLENLERMerkez Bankası faiz kararları ne zaman açıklanacak?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 14 Ekim 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 14 Ekim listesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X