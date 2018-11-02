Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Marco Verratti, içkili araç kullandığı gerekçesiyle kulübünden para cezası aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris'te hafta içi aracında alkol muayenesine tabi tutulan ve kanında yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilen 25 yaşındaki Verratti'ye para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün tüm futbolcularıyla yaptığı sözleşme gereği, İtalyan oyuncuya ödenmesi gereken aylık etik bonusundan kesintiye gidileceği ifade edildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde, alkol muayenesini geçememesinin ardından ehliyetine el konan Verratti'nin, geceyi karakolda geçirdiği ve ertesi gün teknik heyet ile takım arkadaşlarından özür dilediği kaydedildi.

İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Verratti, 2012'de transfer olduğu PSG formasıyla 249 karşılaşmada 8 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

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