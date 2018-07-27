VfR Aalen - Wehen maçı ne zaman?

VfR Aalen ve Wehen, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Ev sahibi VfR Aalen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Wehen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 287 kodlu maçta; İddaa oynayanlar VfR Aalen kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Wehen sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

VfR Aalen son haftadaki Wehen müsabasında 2-0 yenildi.

Wehen ise VfR Aalen maçında 2-0 kazandı.

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