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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VGM burs başvuruları başladı!

VGM burs başvurusu başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu şartları yayımlanan kılavuz ile belli oldu. VGM burs başvuruları belirlenen tarihler arasında kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte VGM burs başvuru ekranı...

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  • VGM burs başvurusu yap! 2022 üniversite yükseköğrenim VGM burs başvurusu şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    Belirtilen tarihler arasında başvurular yapıldıktan sonra, doğruluk kontrolleri yapılarak değerlendirilme yapılacak. Değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler duyurulacak. İşte VGM burs başvuru tarihleri ve şartları...
  • VGM burs başvurusu yap! 2022 üniversite yükseköğrenim VGM burs başvurusu şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2022 – 2023 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 21 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

    Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

    Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

    Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır.

    VGM BURS BAŞVURU EKRANI
  • VGM burs başvurusu yap! 2022 üniversite yükseköğrenim VGM burs başvurusu şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    VGM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

    Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

    VGM Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022

    VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022
  • VGM burs başvurusu yap! 2022 üniversite yükseköğrenim VGM burs başvurusu şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    VGM BURSU NE KADAR?

    2022 - 2023 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilecek olup 2022-2023 eğitim yılında aylık 650,00 TL burs verilecektir.
  • VGM burs başvurusu yap! 2022 üniversite yükseköğrenim VGM burs başvurusu şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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