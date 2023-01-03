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VGM burs sonucu sorgulama: VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 30 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Bilindiği gibi VGM bursları, ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan birisidir. İşte VGM burs sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

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  • VGM burs sonucu sorgulama: 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

    Merakla beklenen VGM burs başvuru sonuçları yapılan son dakika duyurusu ile açıklandı. 21-30 Kasım tarihleri arasında alınan burs başvurularında sonuçların açıklanması ile sorgulama süreci başlamış oldu. Peki, "VGM burs sonuçları açıklandı mı?" İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları...
  • VGM burs sonucu sorgulama: 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

    VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    VGM'den yapılan açıklamaya göre;  yükseköğrenim, ortaöğrenim,  yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı.

    VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • VGM burs sonucu sorgulama: 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

    2022-2023 VGM BURS MİKTARI

    2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

     
  • VGM burs sonucu sorgulama: 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

    VGM BURS DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIR?

    Yükseköğrenim Bursu:

     

    - 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

     

    - 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

     

    - Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

     
  • VGM burs sonucu sorgulama: 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

    Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.

     
  • VGM burs sonucu sorgulama: 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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