VGM personel alımı başvurusu ne zaman? 2023 VGM personel alımı şartları neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 186 sözleşmeli personel alımı yapıyor. e-Devlet üzerinden üzerinden yapılacak olan başvurular belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyen adaylar, VGM personel alımı başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihleri...
VGM personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü; 26 Sosyal çalışmacı, 87 koruma güvenlik görevlisi alımı ve 73 destek personeli toplamda 186 sözleşmeli personel istihdamı yapıyor. Peki, "VGM personel alımı başvurusu ne zaman? 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?" İşte VGM personel alımı başvuru şartları...
VAKIFLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alımı yapıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) personel alımı başvuruları 7 - 14 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek.
VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
VAKIFLAR PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (14.12.1988 ve sonrası doğumlu olanlar.)
-Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.
- Şoför pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgesini, SRC2 belgesini ve Psikoteknik değerlendirme belgesini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
- Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.