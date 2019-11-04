Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldığı iddia edilen köpekler açlıktan öldü.

İHA'nın haberine g öre, kulaklarında küpesi bulunan onlarca köpek, Sincik-Malatya yolu güzergahında bulunan Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldı. Kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen köpeklerden bazıları, günlerce beslenemeyince açlık ve soğuktan öldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Köylüler, kırsala bırakılan yaklaşık 20 köpekten bazılarını ölü bulduklarını söyledi. Ölen köpekler nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldığını belirten köylüler, diğer aç kalan köpekleri besledi. Köylülerin şikayeti üzerine Sincik Kaymakamlığı'nın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korkunç olayla ilgili inceleme başlattı.