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Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi

Victoria Beckham, 'estetik harikası' sanılan burnunun sırrının 'makyaj' olduğunu ifade etti. Beckham, güzelleşmek için bıçak altına yatmadığını savunsa da uzmanlar ona inanmadığını belirtiyor

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  • Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi - Magazin haberleri

    Eski 'Spice Girls' üyesi ve modacı Victoria Beckham (48), burnundan estetik operasyon geçirdiğine dair ortaya atılan dedikodulara yanıt verdi. Ünlü makyöz Charlotte Tilbury'nin YouTube programına katılan Beckham, hiç estetik yaptırmadığını vurguladı.
  • Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi - Magazin haberleri

    "ESTETİK DEĞİL, MAKYAJ HİLESİ"

    Independent'in haberine göre; Hakkında bilinmeyenleri anlatan Victoria Beckham, ufak bir makyaj hilesiyle burnunun kusursuz görünmesini sağladığını dile getirdi.

    Beckham, Tilbury'nin kontür ve aydınlatıcı kullanarak, burnuna yaptığı makyajı göstermesinin ardından, "Benim de burnumun estetik olduğunu söylüyorlar. Hiç burun estetiği yaptırmadım, hep böyleydi. Sadece burnuma bir makyaj hilesi uyguluyorum" dedi.
  • Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi - Magazin haberleri

    Ünlü ismin bahsettiği makyaj hilesi, burnun kenarlarına koyu renk kontür, ortasına ise açık renk aydınlatıcının sürülmesiyle bir çeşit gölge oyunu yaratılmasına dayanıyor. Kontür uygulamasıyla geniş veya kemerli burunlar daha kusursuz bir görünüm kazanabiliyor.
  • Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi - Magazin haberleri

    UZMANLAR İNANMIYOR

    Victoria Beckham'ın burnu yıllardır magazin haberlerinde 'estetik harikası' şeklinde nitelendiriliyor. Beckham'ın yıllar içindeki değişimini inceleyen güzellik uzmanları, ünlü ismin burnunun ucunu kaldırttığını belirtiyor.
  • Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi - Magazin haberleri

    "ASLA, 'ASLA' DEME"

    Victoria Beckham, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında hiç estetik yaptırmadığını vurgulamıştı. Ancak Beckham, "Asla, 'asla' deme" diyerek, fikrinin değişebileceğini belirtmişti.
  • Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi - Magazin haberleri

    'GÖĞÜS ESTETİĞİ' İTİRAFI

    Öte yandan Victoria Beckham, 2017'de verdiği röportajda ise geçmişte göğüsleri için bıçak altına yattığını itiraf etmişti.

    Beckham'ın göğüs estetiğinden pişman olduğunu söyledikten iki yıl sonra "Hiç estetik yaptırmadım" demesi de kafaları karıştırmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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