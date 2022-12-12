Victoria Beckham: Estetik değil, makyaj hilesi

"ESTETİK DEĞİL, MAKYAJ HİLESİ"

Independent'in haberine göre; Hakkında bilinmeyenleri anlatan Victoria Beckham, ufak bir makyaj hilesiyle burnunun kusursuz görünmesini sağladığını dile getirdi.

Beckham, Tilbury'nin kontür ve aydınlatıcı kullanarak, burnuna yaptığı makyajı göstermesinin ardından, "Benim de burnumun estetik olduğunu söylüyorlar. Hiç burun estetiği yaptırmadım, hep böyleydi. Sadece burnuma bir makyaj hilesi uyguluyorum" dedi.