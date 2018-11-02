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Peki kostümleri, sahne dekoru, konserleri, performansları ve güzel modelleriyle dört dörtlük bir defile hazırlayan Victoria's Secret'ın güzel modelleri bu önemli geceye nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir egzersiz programı uyguluyor? Ya da ne yiyip ne içiyorlar?