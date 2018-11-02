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Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?

02.11.2018 - 10:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu yıl ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek Victoria's Secret defilesi öncesi mankenler kusursuz bir görünüm elde etmek için sıkı bir diyet ve egzersiz programına girdi. İşte Victoria’s Secret modellerinin büyük şov öncesi yaptıkları hazırlıklar...

  • 1 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Yılın en merak edilen ve en çok konuşulan Victoria's Secret defilesine kısa bir süre kaldı. Dünyanın en merak edilen defilesi  bu yıl 8 Kasım'da New York'ta gerçekleşecek. 

     

  • 2 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Victoria’s Secret defilelerinin en beğenilen modellerinden olan Adriana Lima, Lais Ribeiro, Candice Swanepoel, Martha Hunt, Stella Maxwell, Leomie Anderson, Cindy Bruna, Georgia Fowler, Ming Xi, Grace Elizabeth, Devon Windsor bu yıl defilede yer alacak.

     

  • 3 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Ünlü model Behati Prinsloo, bir aksilik çıkmazsa iki yıl verdiği aradan sonra bu yıl Victoria's Secret şovuna dönecek

  • 4 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Defileye yeni yüzler de katılacak. Vitiligo hastası Winnie Harlow, Duckie Thot, Sadie Newman, Lorena Rae, Mélie Tiaco, Willow Hand, Yasmin Wijnaldum gibi isimler de bu yılın yeni yüzleri arasında.

  • 5 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Ünlü süper model Alessandra Ambrosio ise emekliye ayrıldığını duyurdu.

  • 6 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Öte yandan 8 Kasım gecesi New York'ta yapılacak düzenlenecek olan dev şov öncesi Victoria's Secret modelleri için zorlu bir süreç başladı.

     

  • 7 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Çünkü kusursuz vücut hatlarıyla podyumda boy gösteren modellerin bu görünüme kavuşması tahmin edersiniz ki pek de kolay değil.

     

  • 8 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Peki kostümleri, sahne dekoru, konserleri, performansları ve güzel modelleriyle dört dörtlük bir defile hazırlayan Victoria's Secret'ın güzel modelleri bu önemli geceye nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir egzersiz programı uyguluyor? Ya da ne yiyip ne içiyorlar?

     

  • 9 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Öncelikle her detayın kusursuz olması gereken büyük şov için, melekler bir ay öncesinden çok sıkı diyetlere ve spora başlıyor.

     

  • 10 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Victoria's Secret melekleri için spor hayatlarının bir parçası olmuş durumda... Saatler süren kardiyo, ağırlık çalışmaları, boks, yoga, bale, pilates modeller için günlük bir rutin.

     

  • 11 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Ancak meleklerin sevdiği sporlar birbirinden çok farklı!

  • 12 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Örneğin Victoria's Secret'ın tecrübeli meleklerinden Adriana Lima tam bir boks aşığı. 2 çocuk annesi genç kadın, şov öncesi "Bir ay boyunca her gün çok fazla spor yapıyorum ve çok sıkı bir diyet uyguluyorum" diyor.

     

  • 13 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Candice Swanepoel da Victoria's Secret'ın büyük yılbaşı defilesine boks yaparak hazırlanıyor.

     

  • 14 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Yeni Zellandalı Victoria’s Secret modeli Georgia Fowler, yılbaşı gecesi yayınlanacak nefes kesen defile için sıkı bir diyet ve spor programı uyguluyor.

     

  • 15 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Spor salonunda ter döken manken, bu anlarını Instagram’dan paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

  • 16 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Diğer yandan modellerin çoğunluğu New York Şehir Balesi dansçısı Mary Helen Bowers'ın 2008'de trend haline getirdiği Ballet Beautiful egzersizlerini yapıyorlar.

     

  • 17 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Balenin zor hareketlerini fitness ile birleştiren Ballet Beautiful oldukça zor bir spor!

     

  • 18 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Sıkı bir egzersiz programının yanında güzeller diyetlerine de çok dikkat ediyor. Sıvı ağırlıklı beslenen modeller, sağlıklı ve ışıltılı br cilt için özel hazırlanmış smoothie'lerden içiyor.

     

  • 19 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Protein ağırlıklı beslenen modellere defileye 1 ay kala tatlı ve şeker yasak.

     

  • 20 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Defile öncesinde ise modeller yoğun bir hazırlık aşamasından geçiyor. Göz altı morlukları, sivilceler için kürler, bakımlar hazırlanıp kusursuz bir görünüm için ne gerekirse yapılıyor.

     

  • 21 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    Neredeyse her gününü spor salonunda geçiren güzel modeller, bu hallerini sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmeyerek, yaşadıkları keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor.

  • 22 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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    İşte Victoria's Secret modellerinin en sportif halleri...

  • 23 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 24 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 25 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 26 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 27 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 28 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 29 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 30 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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  • 31 Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
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