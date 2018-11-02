Victoria's Secret modelleri büyük defileye nasıl hazırlanıyor?
02.11.2018 - 10:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu yıl ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek Victoria's Secret defilesi öncesi mankenler kusursuz bir görünüm elde etmek için sıkı bir diyet ve egzersiz programına girdi. İşte Victoria’s Secret modellerinin büyük şov öncesi yaptıkları hazırlıklar...
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Yılın en merak edilen ve en çok konuşulan Victoria's Secret defilesine kısa bir süre kaldı. Dünyanın en merak edilen defilesi bu yıl 8 Kasım'da New York'ta gerçekleşecek.
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Victoria’s Secret defilelerinin en beğenilen modellerinden olan Adriana Lima, Lais Ribeiro, Candice Swanepoel, Martha Hunt, Stella Maxwell, Leomie Anderson, Cindy Bruna, Georgia Fowler, Ming Xi, Grace Elizabeth, Devon Windsor bu yıl defilede yer alacak.
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Ünlü model Behati Prinsloo, bir aksilik çıkmazsa iki yıl verdiği aradan sonra bu yıl Victoria's Secret şovuna dönecek
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Defileye yeni yüzler de katılacak. Vitiligo hastası Winnie Harlow, Duckie Thot, Sadie Newman, Lorena Rae, Mélie Tiaco, Willow Hand, Yasmin Wijnaldum gibi isimler de bu yılın yeni yüzleri arasında.
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Ünlü süper model Alessandra Ambrosio ise emekliye ayrıldığını duyurdu.
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Öte yandan 8 Kasım gecesi New York'ta yapılacak düzenlenecek olan dev şov öncesi Victoria's Secret modelleri için zorlu bir süreç başladı.
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Çünkü kusursuz vücut hatlarıyla podyumda boy gösteren modellerin bu görünüme kavuşması tahmin edersiniz ki pek de kolay değil.
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Peki kostümleri, sahne dekoru, konserleri, performansları ve güzel modelleriyle dört dörtlük bir defile hazırlayan Victoria's Secret'ın güzel modelleri bu önemli geceye nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir egzersiz programı uyguluyor? Ya da ne yiyip ne içiyorlar?
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Öncelikle her detayın kusursuz olması gereken büyük şov için, melekler bir ay öncesinden çok sıkı diyetlere ve spora başlıyor.
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Victoria's Secret melekleri için spor hayatlarının bir parçası olmuş durumda... Saatler süren kardiyo, ağırlık çalışmaları, boks, yoga, bale, pilates modeller için günlük bir rutin.
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Ancak meleklerin sevdiği sporlar birbirinden çok farklı!
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Örneğin Victoria's Secret'ın tecrübeli meleklerinden Adriana Lima tam bir boks aşığı. 2 çocuk annesi genç kadın, şov öncesi "Bir ay boyunca her gün çok fazla spor yapıyorum ve çok sıkı bir diyet uyguluyorum" diyor.
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Candice Swanepoel da Victoria's Secret'ın büyük yılbaşı defilesine boks yaparak hazırlanıyor.
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Yeni Zellandalı Victoria’s Secret modeli Georgia Fowler, yılbaşı gecesi yayınlanacak nefes kesen defile için sıkı bir diyet ve spor programı uyguluyor.
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Spor salonunda ter döken manken, bu anlarını Instagram’dan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Diğer yandan modellerin çoğunluğu New York Şehir Balesi dansçısı Mary Helen Bowers'ın 2008'de trend haline getirdiği Ballet Beautiful egzersizlerini yapıyorlar.
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Balenin zor hareketlerini fitness ile birleştiren Ballet Beautiful oldukça zor bir spor!
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Sıkı bir egzersiz programının yanında güzeller diyetlerine de çok dikkat ediyor. Sıvı ağırlıklı beslenen modeller, sağlıklı ve ışıltılı br cilt için özel hazırlanmış smoothie'lerden içiyor.
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Protein ağırlıklı beslenen modellere defileye 1 ay kala tatlı ve şeker yasak.
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Defile öncesinde ise modeller yoğun bir hazırlık aşamasından geçiyor. Göz altı morlukları, sivilceler için kürler, bakımlar hazırlanıp kusursuz bir görünüm için ne gerekirse yapılıyor.
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Neredeyse her gününü spor salonunda geçiren güzel modeller, bu hallerini sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmeyerek, yaşadıkları keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor.
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İşte Victoria's Secret modellerinin en sportif halleri...
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