'Video oyunu bağımlılığı, çocuklarda depresyon riskini artırıyor'

Günümüzde çocukların ekran başında geçirdiği süre giderek artarken, araştırmalar bu durumun bilişsel, dil ve sosyal-duygusal gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Türkan Uygur Şahin, çocukların ekran kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIN EKRAN KULLANIMI YAŞI 4 YAŞTAN 4 AYA İNDİ"

Günümüzde mobil ve etkileşimli ekran medyası gibi yeni teknoloji ürünlerinin küçük çocukların günlük hayatının parçası haline geldiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şahin, “Günümüz çocukları, mobil medya ile zenginleştirilmiş ve sürekli değişen bir dijital ekosistemin içine doğmuş ‘dijital yerlilerdir. Çocukların düzenli medya ile etkileşime geçme yaşı 1970'te 4 yaş iken günümüzde 4 aya düşmüştür. Farkındayız ki elektronik cihazlar öğrenme, iletişim ve bilgi dağıtımında devrim yaratmıştır, ancak son araştırmalar ekranlı medya kullanımının uzun vadede çocukların sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğini göstermekte ve bunu global ölçüde önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir” diye konuştu.

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Ekran süresinin bilişsel gelişim üzerindeki etkilerinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Şahin, “Ekranlı medya cihazları eğitim ve öğrenimi geliştirme potansiyeline sahiptir. Öte yandan, bazı çalışmalar ekranlı medya kullanımının yürütücü işlevler, sensorimotor gelişim ve akademik sonuçlar gibi bir dizi bilişsel alan üzerindeki olumsuz etkilerini de ortaya koymuştur. Multitasking (medyada çoklu görev yapmanın) gençlerde yürütücü işlevler üzerinde, özellikle de çalışma belleği, engelleme ve görevler arasında geçiş yapma kapasitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu çalışmalarla desteklenmiştir. Sonuç olarak, ekran maruziyetinin çocuklarda bilişsel gelişim üzerinde dolaylı da olsa önemli etkilerinin olduğu göz ardı edilemez” şeklinde konuştu.

"DİL GELİŞİMİ VE OKUMA POTANSİYELİNİ NEGATİF ETKİLEYEBİLİR"

Ekran süresinin dil gelişimi sürecine değinen Dr. Öğr. Üyesi Şahin, şunları söyledi: “Çocukluğun ilk yılları dil becerilerinin kazanılması için çok önemlidir. Çocuklar kelime dağarcığı ve fonoloji de dâhil olmak üzere, dilin çeşitli yönlerini zaman içinde yetişkinlerle geliştirdiği etkileşimlerle geliştirirler. Ekran başında geçirilen sürenin çocuklar ve ebeveynleri arasındaki etkileşimlerin miktarını ve kalitesini azalttığı, bunun da çocuğun dil becerilerini uygulama ve geliştirme şansını azalttığı yönünde artan bir endişe söz konusudur. Yetişkinler, çocukların bulunduğu ortamlarda arka plandaki televizyonun etkisinin farkında olmalıdır. Çalışmalar, arka planda televizyona daha fazla maruz kalmanın, 5 yaşın altındaki çocuklarda dil kullanımı, yürütme işlevi ve biliş üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini göstermiştir. Aşırı televizyon izleme, küçük yaşlarda dil gelişimini ve okuma becerilerini de potansiyel olarak etkileyebilir.”