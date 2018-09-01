Vikingur Olafsvik - Thor Akureyri maçı ne zaman?

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Vikingur Olafsvik, 02 Eylül 2018 Pazar günü Thor Akureyri takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 35 puanlı Vikingur Olafsvik 4. sırada bulunuyor, Thor Akureyri 34 puana sahip ve 5. sırada. Vikingur Olafsvik son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Thor Akureyri son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 700. İddaa'da Vikingur Olafsvik kazanır 1.55, berabere biter 3.75, Thor Akureyri kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vikingur Olafsvik önceki hafta Handknattleiksfelag mücadelesinde 2-1 yenildi.

Thor Akureyri, IR Reykjavik karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vikingur Olafsvik, 19 gol attı ve 11 gol yedi.

Thor Akureyri ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Thor Akureyri, 16 gol atarken 18 gol yedi.

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