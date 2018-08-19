Vikingur Olafsvik - Throttur Reykjavik sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig maçında Vikingur Olafsvik ile Throttur Reykjavik, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 32 puanlı Vikingur Olafsvik 4. sırada bulunuyor, Throttur Reykjavik 29 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Vikingur Olafsvik, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Throttur Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 741 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Olafsvik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Throttur Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vikingur Olafsvik önceki hafta Stjarnan mücadelesinde 4-1 yenildi.

Throttur Reykjavik ise Vikingur Reykjavik karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Vikingur Olafsvik, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 7 gol yedi.

Throttur Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Throttur Reykjavik, 18 gol atarken 10 gol yedi.

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