Villada aile katliamı! Olay, Batman'da meydana geldi. Batman'da dün gece bir aile faciası yaşandı. Öfkeli baba, oğlunu ve karısını vurarak öldürdü. Ardından da aynı silahla canına kıydı. O vicdansızın katliamdan hemen önce ailesiyle ilgili paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.

Habertürk Giriş: 30.10.2024 - 23:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:12 facebook

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