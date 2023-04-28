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Vincent Aboubakar dev derbide ilk peşinde!

Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş’ta gözler son haftaların formda ismi Vincent Aboubakar'a çevrildi. Dev derbide siyah-beyazlıların en büyük gol umudu olacak Kamerunlu yıldız, aynı zamanda Galatasaray'a karşı bir ilki başarmak için sahaya çıkacak...

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  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü  Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta tüm gözler yine Vincent Aboubakar'da olacak.
  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

    Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Kamerunlu golcü, dev derbide Cenk Tosun'la birlikte siyah-beyazlıların en büyük gol umudu olacak. 
  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

    Beşiktaş formasıyla çıktığı son 7 maçta 7 gol kaydederek müthiş bir istatistiğe imza atan 31 yaşındaki forvet, pazar günkü Galatasaray derbisine ise bir ilki gerçekleştirmek için çıkacak.
  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

    Fenerbahçe derbilerini boş geçmeyen ancak Galatasaray'a karşı henüz gol sevinci yaşayamayan Aboubakar, bu şanssızlığına pazar günü son vermek istiyor. 
  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

    Beşiktaş formasıyla 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 kez sarı-kırmızılılara rakip olan Aboubakar, henüz ezeli rakiplerinin filelerini havalandıramadı. 
  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

    Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın toplam 132 dakika sahada kaldığı iki mücadelede de Galatasaray'a yenilmemesi dikkat çekti.
  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

    Siyah-beyazlılar söz konusu iki müsabakanın birini kazanırken, diğerinden de beraberlikle ayrıldı. 
  • Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!

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