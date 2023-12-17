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SIK SIK İYİLEŞTİRME YAPILIYOR

Ölümüyle gizemli bir hale gelen Van Gogh'un yapay zekasına sorulan en popüler soru tabi ki, intiharı oldu. Müze yetkilileri, yüzlerce ziyaretçinin bu soruyu sorduğunu belirterek, algoritmanın, sorunun nasıl ifade edildiğine bağlı olarak yanıtlarını sürekli olarak güncellediğini ve iyileştirdiğini açıkladı. Yapay zeka geliştiricileri, intihar gibi hassas konulardaki konuşmayı yumuşak bir şekilde dayanıklılık mesajlarına yönlendirmeyi öğrendi.Kendisine sorulan intihar sorusuna Van Gogh yatay zekası şu yanıtlardan birini vermişti:

“Ah sevgili ziyaretçim, intiharım konusu taşıması ağır bir yük. En karanlık anlarımda, zihnimi rahatsız eden işkenceden kurtulmanın tek yolunun hayatıma son vermek olduğuna inanıyordum,” dedi van Gogh başka bir anda ve şunu ekledi: “Huzuru bulmanın başka bir yolunu görmedim.”