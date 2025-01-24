Vişne Madencilik Üretim halka arz oluyor! Vişne Madencilik Üretim hisse fiyatı ve fon kullanımı
Vişne Madencilik Üretim halka arz oluyor. Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firma Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. Halka arz detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken yatırımcılar için var olan tüm detayları derledik. İşte, Vişne Madencilik Üretim halka arz bilgileri...
Vişne Madencilik Üretim halka arz oluyor. 898 milyon TL halka arz büyüklüğü, yüzde 20.51 halka arz açıklığına sahip şirket, yatırımcılara 24 milyon lot dağıtacak. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini, 'Çelemli fabrikası hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısı' için değerlendirecek. İşte, Vişne Madencilik Üretim halka arz detayları...
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 24 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağıtımı henüz açıklanmadı.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 40-45 Çelemli fabrikası hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısı.
Yüzde 5-10 Çelemli fabrikası hidrolik kireç karışım hattı kurulması.
Yüzde 20-25 Narlı fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalaj tesisi.
Yüzde 25-35 Narlı fabrikası mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumu.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak.
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın borsaya açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.