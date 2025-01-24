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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balistik inceleme yapılıyor! Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama! | Son dakika haberleri

        Balistik inceleme yapılıyor! Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!

        Adana'da iki çocuk annesi 23 yaşındaki Gamze Alır'ın narenciye bahçesinde katledilmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Kan donduran cinayette silahı kullananın belirlenmesi için şüphelilerin ellerinden alınan barut izi test sonuçları bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:01
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        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
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        Adana'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesinde iki çocuk annesi Gamze Alır'ın (23) öldürülmesiyle ilgili Murat A. (51), Döne B. (21), Savaş G. (42), Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (29) gözaltına alındı.

        BALİSTİK İNCELEME YAPILIYOR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, Döne B. ve Savaş G. tutuklandı, Halil İbrahim A. ve Nurgül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Silahı kullananın belirlenmesi için şüphelilerin ellerinden alınan barut izi test sonuçları bekleniyor.

        NARENCİYE BAHÇESİNDE İŞLENDİ

        Yeşil Bulvarı'nda 10 Ocak'ta narenciye bahçesinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, tabancayla vurulmuş halde bulunan Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 2 çocuk annesi Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Fotoğraflar: İHA

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