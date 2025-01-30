Vitor Pereira'dan Rafa Silva'ya kanca!

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'nın İngiltere'den talibi çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz kulübünün Beşiktaş'a Rafa Silva için bir ilgi mektubu gönderdiği ve bu mektupta oyuncuya olan taleplerini sorduğu belirtildi.