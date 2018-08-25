Vitoria Guimaraes B - Academica karşılaşma önü

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Vitoria Guimaraes B, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Academica takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Vitoria Guimaraes B son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Academica, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 665 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria Guimaraes B galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.80, Academica galibiyet oranı 2.20.

Vitoria Guimaraes B son hafta oynanan Leixoes maçında 3-2 yenildi.

Academica, Nacional Madeira karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Vitoria Guimaraes B, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Academica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Academica, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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