'Vizontele'yi bu kez çocuklar çekti

Çocuk Sinema Okulu, yeni bir çalışmaya imza attı.

Okulun öğrencileri, Türk sinemasında fenomen olan filmleri yeniden çekiyorlar.

Senaryosunu yazdıkları, kamera arkasında görev yaptıkları filmlerde rol de alan çocukların beyazperdeye yansıttığı filmlerden biri Yılmaz Erdoğan'ın 2001 yapımı 'Vizontele'si oldu.

Çocuk gözüyle çekilen 'Vizontele'de 'Deli Emin'i Meriç Kayabaşı, 'Siti Ana'yı ise Duru Ela Tunca canlandırdı.

'Vizontele'nin galasına görüntülü mesaj gönderen Yılmaz Erdoğan, "Çocuk zekasının birleşip bir filmi 19 yıl sonra yeniden sizin gözünüz, sizin yeteneğinizle bir araya getirmek muhteşem bir şey" dedi.