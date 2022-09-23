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Haberler Magazin Vizyona sabırsızlıkla girmesi beklenen 7 film!
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Merakla beklenen 7 filmin vizyon tarihi ve konuları belli oldu!

Filmlerde rol alan pek çok ünlü isim bulunuyor: Margot Robbie, Brad Pitt, Keanu Reeves ve Colin Farrell ve daha fazlası... İşte vizyona bir an evvel girmesi beklenen 7 film!

Vizyona sabırsızlıkla girmesi beklenen 7 film!

AVATAR: SUYUN YOLU

13 yıl aradan sonra Avatar serisinin devam filmi olan Suyun Yolu 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona giriyor. Yönetmeni James Cameron olan filmden beklenti oldukça yüksek. Cameron bu hikâye de evrenin derinliklerine iniyor ve sınırlarını genişletiyor. Avatar dünyasında yaşanan son olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve Neytiri Pandora kendi ailelerini kurmuştur. Ancak evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Bu nedenle Jake be Neytiri, suyun yüzeyi ve altı dâhil olmak üzere Pandora dışındaki yerleri keşfetmek durumunda kalırlar.

JOHN WİCK 4

Pandemi nedeniyle ertelenen filmlerden birisi olan John Wick 4 24 Mart 2023 tarihinde vizyona girecek. Keanu Reeves’ın başrolde yer aldığı film serisi oldukça beğenilmişti. John Wick 4 serinin en uzun filmi olarak karşımıza çıkacak. Yönetmenliğini yine Chad Stahelski üstelenecek. Yeraltı dünyasına karışan John eski bir suikastçının hayatını anlatan filmin son çıkan serisi oldukça heyecanlıydı. John Wick 4’de neler olacağı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

BABYLON (BABİL)

Oscar’lı yönetmen Damien Chazelle’in eseri olan Babylon bu sene en çok merak edilen filmler arasında yerini alıyor. Filmin başrollerinde Margot Robbie ve Brad Pitt yer alıyor. Vizyona 20 Ocak 2023 tarihinde girecek olan yapım adından çok söz ettireceğe benziyor.

1920’li yılların Hollywood dünyasını konu alan filmde gösterilmek istenenin Chanzelle’in verdiği bir röportajda ifade etti "Los Angeles'ın ve Hollywood'un şimdi bildiğimiz hallerine gelmeden önceki ilk günlerinde geçen, büyük, epik ve çok karakterli bir film yapmak" dedi.

THE WHALE

Başrolünde Brendan Fraser’ın yer alacağı yapımın yönetmeni Darren Aronofsky. The Whale filminde gösterdiği performansla ayakta dakikalarca alkışlanan oyuncu Fraser’ın oynağı bu yapım eleştirmenler tarafından tam not aldı. Ayrıca yapımın Oscar’a aday olacağı iddialar arasında yer alıyor. Brendan The Whale filminde tekerlekli sandalyeye mâhkum bir hayat süren 270 kg ağırlığa sahip bir adamı canlandırıyor. Film psikolojik bir dram konulu olup izleyenlere oldukça mesaj verecek nitelikte bir yapım.

Brendan basın konferansında şu sözleri söyledi “Bedenleri bu şekilde olan insanları takdir etmemi sağladı. Obezite ile yaşamak için fiziksel ve zihinsel olarak inanılmaz derecede güçlü bir insan olmanız gerektiğini öğrendim” dedi. Filmin vizyon tarihi 9 Aralık 2022.

BONES & ALL

25 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek olan film Venedik Film Festivali’nde ayakta 8 dakika boyunca alkışlandı. Yönetmeni Luca Guadagnino olan filmin başrol oyuncuları ise Timothée Chalamet, Taylor Russell McKenzie, Mark Rylance.

Camille DeAngelis’in romanından esinlenen filmde Maren Yearly uzun süredir görüşemediği babasını aramak için Amerika’yı dolaşır. Çıktığı bu karanlık yolculuğun amacı ise babasının sevdiği insanları neden öldürdüğünü öğrenebilmektir.

BLONDE

Marilyn Monroe’nun hayatını konu alan biyografi filmi 28 Eylül 2022 tarihinde vizyona girecek. Başrolünde Ana de Armas yer alacak. Filmin yönetmeni ise Andrew Dominik. Marilyn Monroe’nun hayatını canladıran Armas şu sözleri söyledi "Hikâyenin anlatacağımız tarafının fazlasıyla farkındaydık: Marilyn Monroe karakterinin arkasındaki kişi, Norma Jean'in (Mortenson) hikâyesi. O gerçekte kimdi?" dedi.

THE BANSHEES OF INISHERIN

Venedik Film Festivali’nde dakikalarca alkışlanan filmler arasında olan yapımın başrolünde Colin Farrell yer alıyor. Yönetmeni ise “Three Billboars Outside Ebbing” den tanıdığımız Martin McDonagh.

İrlanda’da çekilen filmde 1923 yılında İrlanda İç Savaşı’nda meydana gelen olaylar gerçek yüzüyle seyirciye aktarılıyor.

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