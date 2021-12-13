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Vladimir Putin: 1990’larda korsan taksi şoförlüğü yaptım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde ek gelir için korsan taksi şoförlüğü yaptığını söyledi.

Vladimir Putin: 1990’larda korsan taksi şoförlüğü yaptım
Vladimir Putin: 1990'larda korsan taksi şoförlüğü yaptım
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BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Putin 2010'da Habarovsk kentinde bir Lada sürerken

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde ek gelir için korsan taksi şoförlüğü yaptığını söyledi.

O dönemde ekonomik zorluklar, pek çok Rus'un ek işler yapmasına neden olmuştu.

Putin'in bu açıklamaları Pazar günü yayınlanan Rusya, En Yeni Tarih adlı bir belgeselde yer aldı.

Belgesele konuşan Putin, "Tarihsel Rusya'nın Sovyetler Birliği adı altında çözülmesi" olarak tanımladığı dönemde Batı ülkelerinin Rusya'dan daha fazla ülkenin ayrılacağına inandığını da ekledi.

Putin daha önce de Sovyetler'in dağılmasına dair fikirlerini açıklamıştı.

Fakat o dönemde yaşadıklarını daha önce paylaşmamıştı.

Putin belgeselde "Bazen ek gelir edinmem gerekiyordu. Arabayla, şoför olarak para kazanıyordum. Dürüst olmak gerekirse o dönemden konuşmak nahoş ama durum buydu" ifadelerini kullandı.

O dönemde taksi sayısının çok az olduğu ülkede araba sahipleri tanımadıkları kişilere taksi şoförlüğü yaparak ek gelir elde ediyordu.

Bazıları ambulansları bile taksi olarak kullanıyordu.

Putin Sovyetler Birliği'nin güvenlik servisi olan KGB'nin eski bir ajanıydı.

1990'larda ise St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoli Sobçak'ın yanında çalışıyordu.

Putin, 1991'de Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'a karşı yapılan başarısız darbe girişiminin ardından KGB'den istifa ettiğini söylemişti.

'Bombacılarla' seyahat

Patrick Jackson, BBC News

Zamanında depoya giden bir otobüse bindiğim olmuştu ama ambulanslar kırmızı çizgimdi… Bunlar 1990'lar Rusya'sında taksi yerine kullanılan araçlardı.

O zaman Moskova'da tanıdığım her genç "bombacı" denen bu korsan taksileri kullanıyor, arabası olan her Rus da ek iş olarak korsan taksicilik yapıyordu.

1989'da öğrenci olarak Rusya'ya ilk gidişimde bunun yazılı olmayan iki kuralı vardı: İçinde birden fazla kişi olan arabalara binmeyin ve yola çıkmadan önce parayı konuşun.

O dönemde yeterli taksi yoktu.

Yolculuklardaki en büyük risk ise, emniyet kemeri takmanızı hakaret olarak gören maço bir sürücüye denk gelmekti.

Sovyetler Birliği 1991'de çöktükten ve Rus rublesi büyük değer kaybettikten sonra korsan taksicilerin sayısı daha da arttı.

Direksiyon başında hayatın her alanından insanlara denk gelmeniz mümkündü.

Ara sıra şoförlerle öğretici diyaloglar yaşasam da, genellikle utangaç sessizlik hakim olurdu yolculuğa.

Bunun nedeni belki sürücünün Batılı olduğumu anladıktan sonra, bana daha yüksek bir fiyat çekmemekten sonra duyduğu pişmanlıktı.

Belki de hayalini kurdukları hayatı yaşayamadan, en iyi yıllarını "bombacı" olarak geçirmek zorunda kalmalarıydı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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