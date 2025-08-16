Habertürk
Habertürk
        Vladimir Putin görüşmeyle ilgili konuştu | Dış Haberler

        Vladimir Putin görüşmeyle ilgili konuştu

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Rus yetkililerle toplantı yaptı. Putin, görüşmeye ilişkin "Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 21:41 Güncelleme: 16.08.2025 - 21:44
        Putin görüşmeyle ilgili konuştu
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

        Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi.

        Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.

        Putin, "Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

        Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

        "Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."

        Putin ile Trump, dün Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’nde bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        *Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir

